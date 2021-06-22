Симферополь, 22 июня, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Сводная группировка Всероссийского студенческого корпуса спасателей из Москвы, Ростовской области, и Республики Крым прибыли в Керчь для помощи жителям в ликвидации последствий сильного подтопления. На месте организован базовый лагерь для размещения добровольцев, оперативный штаб ВСКС для координации работ, хранения и обслуживания оборудования.

Mil.ru Дмитрий Харатьян

Своими впечатлениями о работе волонтеров и членов Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился Народный артист России Дмитрий Харатьян.

«Наша съемочная группа находится в Казантипе, в районе Керчи и Феодосии. И над нами прошла эта ураганная волна, это стихийное бедствие. У нас, конечно, не такие серьезные последствия, как я в Ялте, но, тем не менее, мы это ощутили, и даже пришлось останавливать съемки», — рассказал актер.

«Сейчас я в Севастополе, и здесь тоже ситуация непростая, а в Ялте, судя по сводкам, очень тяжелое положение. Такого бедствия не было, по наблюдениям специалистов, уже очень много лет. Да и то, что в Москве сейчас происходит — необычно. Пишут, что 150 лет в Москве не было такой жары, как сейчас. Явно, в природе происходят какие-то аномалии», — продолжил Дмитрий Харатьян.

«А в Крым, я знаю, прибыли студенческие добровольческие отряды, добровольные спасатели — из Москвы, из Ростовской области, и местные, крымские ребята тоже работают очень активно. По сводками вижу, что пока справляются. И им делает большую честь то, что они отреагировали очень быстро и оперативно. Тем более, всегда надо поддерживать тех людей, которые попали в такую непростую ситуацию, остались практически без жилья. И я знаю, что и федеральные власти, и власти региона и города всячески способствуют этому. И очень важно, что все это так хорошо организовано — стремительно, оперативно и качественно. И это очень помогает людям, которые попали в беду. Я сам на срочной службе состоял во внутренних войсках МВД СССР, и был пожарным. Запись в моем воинском билете — «рядовой-пожарный». Поэтому мне очень хорошо понятно, как необходимо действовать в чрезвычайных ситуациях, отчасти я имею к этому отношение. И поэтому я вижу и могу оценить, как организована помощь населению в критической обстановке, когда необходимо мгновенное реагирование. И здесь все это сделано на очень высоком уровне», — рассказал актер корреспонденту ИА REGNUM.

«Сейчас я не в Ялте. Со съемочной группой фильма Светланы Дружининой и Анатолия Мукасея «Гардемарины — 1787. Война». Это большой проект, фильм «Гардемарины — 1787. Мир» уже снят. И все съемки происходят в Крыму, уже второй год. Это история из второй русско-турецкой войны, когда российский полководец Александр Суворов одержал победу над турками», — завершил свой рассказ Дмитрий Харатьян.

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Напомним также, что помогать жителям Крыма в восстановлении после наводнения будут участники команды «Молодёжка ОНФ» из 11 регионов страны.

Добровольцы помогут жителям Керчи и Ялты с приведением в порядок пострадавших домовладений: разобрать завалы, вынести мебель, которая пришла в негодность, откачать воду из подполий и многое другое.

Кроме того, участники команды «Молодежка ОНФ» сформируют единую базу обращений пострадавших с перечнем работ, которые необходимо провести в первую очередь и окажут юридические консультации.

Группа, в которой состоит около ста человек, прибудет в регион в среду. Заместитель руководителя Исполкома ОНФ, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич специально приехал раньше, чтобы определить объёмы предстоящих работ в Керчи и Ялте.

«Основная группа приедет завтра, а мы с группой из Москвы уже начали подворовый обход и общение с жителями. Нужно выяснять, какая помощь требуется в первую очередь. Ощущение повторения ситуации не отпускает. Мы уже видели подобное в Тулуне, в отдаленных деревнях и селах Иркутской области в 2019. Горе, слезы и ощущение полного непонимания, что будет дальше. Большая вода всегда оставляет после себя большие проблемы. Но мы уже знаем, как работать. В Крыму будут помогать участники команды «Молодёжка ОНФ» из 11 регионов страны. Разобьемся на группы. Одни останутся в Керчи, другие отправятся в Ялту. Работы много. Нужно включаться по максимуму. Мы — одна большая страна, один народ. И если где-то случается что-то плохое, то единственно верное решение — прийти на помощь. Только так, и никак иначе, — сказал Игорь Кастюкевич.