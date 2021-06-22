Минск, , 19:02 — REGNUM «К сожалению, чем-то пока сегодняшние дни и то, какая ситуация развивается вокруг нашей страны — я думаю, что пытливый ум не может не найти определённые параллели. Пусть это не настолько явно, но какие-то перекликающиеся моменты, я думаю, очевидны для всех. И поэтому в это время, помня о том, что случилось 80 лет назад, мы должны сделать соответствующие выводы», — заявил 22 июня председатель совета министров Белоруссии Роман Головченко после церемонии возложения венков в память о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Выступая в мемориальном комплексе «Тростенец» под Минском, созданном на месте одного из крупнейших концлагерей Европы, глава белорусского правительства не только сравнил введённые 21 июня санкции Евросоюза с Великой Отечественной войной, но и затронул тему ревизионизма. Он отметил, что это не новое явление, сказав: «Поэтому, когда нам из-за рубежа — в том числе потомки тех, кто принимал участие в агрессии против нашей страны, начинают навязывать свои взгляды, то какая у нас может быть другая реакция, кроме как отторжение? Мы просто обязаны доносить нашу правду».

«Мы должны еще раз показать и рассказать нашим современникам, и самое главное — нашим детям, что такое план «Ост» по фактически уничтожению нашего народа и превращению его в бессловесных врагов, которые должны обслуживать новых господ», — добавил глава правительства постсоветской республики.

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Головченко сказал также: «Мы не скрываем и говорим, что несмотря на то, что подавляющее большинство представителей белорусского народа сражались за правое дело, не изменили своей Родине и присяге, были и те, кто перешёл на службу к врагам и принял участие в геноциде собственного народа. Нельзя просто закрыть на это глаза. Мы должны сказать об этом. Мы должны показать тем, кто пытается навесить на этих людей флаг борцов за некое светлое будущее, кем они на самом деле были и какие испытания на самом деле прошел белорусский народ. Не только моральные, не только угроза физического уничтожения».

Глава белорусского совмина считает, что в день 80-летия начала Великой Отечественной войны «все граждане нашей страны испытывают одинаковые чувства».

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«Это скорбь, память о погибших на полях сражений, в концентрационных лагерях. Мы должны всегда помнить о том, что довелось пережить нашей стране, нашим людям, строя нашу жизнь сейчас. Потому что на их долю выпали тяжелейшие испытания, — уточнил Головченко. — Надо помнить, с каким мужеством и героизмом наш народ их преодолел, каких жертв это стоило для нашего народа, и всегда быть достойными памяти тех, кто прошел через ужасы той войны, и не подвести их, строя современную независимую Белоруссию».

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