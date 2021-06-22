22 июня 2021 | Время чтения 4 мин

На Украине обсудили заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что в стране внедрят программу, направленную на увеличение продолжительности жизни населения, «Здоровая Украина».

Оксана Переможенко, , 19:17 — REGNUM На Украине внедрят программу, направленную на увеличение продолжительности жизни населения, «Здоровая Украина». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 22 июня на форуме «Украина 30». По его словам, программа состоит из трёх компонентов: модель здоровой школы, программа для людей старшего возраста и программа создания парков и спортплощадок.

Украина. Полёт Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Читайте также: Зеленский представил программу «Здоровая Украина»

Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители каналов «112 Украина» и «Первый независимый», а также читатели издания «Шарий.net». Многие восприняли слова Зеленского как пустые обещания и задались вопросом, как можно говорить о программе «Здоровая Украина» и при этом уничтожать медицину.

«Я другой такой страны не знаю, где так пофиг, что ты человек!!!» — написала Маргарита П.

«С бедностью покончили, теперь взялись за здоровье», — добавила Лариса Б.

«Для начала уж тогда отменил бы медреформу Супрун, вред от которой очевиден и для врачей, и для пациентов…» — отметила Татьяна М.

«С таким президентом мы долго не протянем», — добавила Таня К.

«Семейных врачей не хватает, чтобы заключить декларацию, а царь в своем репертуаре», — пишет Татьяна М.

«Деревья уже посадил? Педагоги уже получили $4000? Врачи получили 25 000 гривен? Теперь решил всех оздоровить. Володька, не позорься», — отреагировал Виктор М.

«Поскольку медицины нет, остаётся надеяться на здоровье», — добавил Александр С.

Медицинская помощь Цитата из к/ф «Лестница Якова». Реж. Эдриан Лайн. 1990. США

«Дай Бог, чтобы это воплотилось в жизнь, но я этому не верю. За два года ничего для людей не делалось, кроме подорожания цен на продукты и коммунальные услуги», — пишет Любовь Д.

«Мы и сами знаем, где есть эти спортивные секции, были бы деньги их посещать. В чем популяризация? После 12-часового рабочего дня так назанимаешься, что уже ни о каком спорте не думаешь. Как бы домой доползти живой», — отметила Елена Х.

«Спорт — это отлично! А что и за что кушать будем?» — спросила Татьяна Б.

«Интересно, и какие же узкие специалисты будут проводить диспансерные осмотры, если вторичка (вторичная (специализированная) медицина — О. П.) планомерно уничтожается?» — не понимает Татьяна С.

«Предлагаю дополнение к Закону. Все дети всех возрастов бесплатно могут посещать любые секции. Это не сказка, это было совсем недавно — всего 30 лет назад», — написала Тамара С.

«Супруновские реформы» и «Здоровая Украина» — вещи несовместимые», — отметил Антон М.

«Украина в смартфоне» уже была. Там же будет и «Здоровая Украина», — добавил Юрий А.

«Как можно создавать программу «Здоровая Украина» и при этом уничтожать медицину?» — не понимает Сергей Л.

«Прям до слез! Не президент, а счастье! Только от нашей жизни далёк так же, как и декабристы от народа! Только дебилы от образования могли ввести в учебный план аж 3 урока физкультуры при том, что из 33 учеников в основную группу входят только 5, а остальные не ходят, поскольку в спецгруппе по болезни. А теперь нам говорят, что жить мы обязаны дольше. Видать, зады мыть панам польским, итальянским и немецким некому!» — отметила Наталия Р.

«Все программы, разработанные офисом президента, нацелены только на одно — набить себе карманы баблом, а если заявляют, что они ещё и позаботятся о здоровье нации, то на ум приходит только одна фраза: тикайте, люди, как можно дальше, иначе о вас позаботятся», — отреагировал Oleksandr H.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Восьмой год война идет, катастрофическое падение уровня жизни, качества продуктов, воды, системы здравоохранения, постоянная политическая напряжённость, стравливание людей друг с другом на почве веры, языка, национальности… а оно обеспокоено здоровьем украинцев», — добавил Александр К.

«Раз озаботился нашей продолжительностью жизни, значит нам всем конец! Он за что ни возьмется — не идут дела…» — пишет Татьяна Н.

«А про экологию и про качество воды и еды он не говорил? Спорт, конечно, важно, но еще важнее, что едим, пьем и чем дышим. Та и бутылка водки стоит дешевле футбольного мяча. Приоритеты расставлены у государства», — подытожил Роман В.

Читайте также: Президент Украины поздравил медработников с профессиональным праздником