Костромской депутат пожаловался Путину на ярославских рейдеров и коррупцию
Кострома, 22 июня, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Депутат Костромской областной думы и предприниматель Евгений Щепалов записал обращение к Владимиру Путину, в котором просит защитить его от «рейдерского захвата» со стороны ярославских бизнесменов. Об этом сообщает корреспондент ИА.
Кроме того, Щепалов выдвигает претензии в адрес губернатора Сергея Ситникова, который якобы обещал ему поддержку. Видеозапись выложена на личном канале бизнесмена на YouTube.
В обращении депутат рассказал, что является руководителем компании «Костромадорстрой» и страдает из-за несправедливых условий проведения аукционов и попыток рейдерского захвата со стороны ярославских предпринимателей. Также Щепалов сообщил, что его предприятие построило новый асфальтобетонный завод, для чего ему пришлось взять многомиллионные кредиты. Компания заключила муниципальные контракты на строительство дорог, но из-за отсутствия оборотных средств оказалась в тяжелом финансовом положении. Ситуация стала причиной срыва сроков по всем договорам. В конце обращения политик попросил президента помочь с запуском асфальтобетонного завода и обеспечить его предприятию «возможность работать».
Фамилия Погосян хорошо известна в соседнем Ярославле в сфере дорожного хозяйства. В 2015 году Вагинак Погосян был осуждён за мошенничество при исполнении государственного контракта. В вину бизнесмену было вменено присвоение 17,4 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета на антигололедную обработку Юбилейного моста в Ярославле. Правда, практически сразу же он был освобождён по УДО. О нём идёт речь в обращении костромского бизнесмена, или о другом человеке с той же фамилией, неясно. После публикации фракция «Единой России» в Костромской областной думе собрала внеочередное заседание. Информация о решениях, принятых по итогу встречи, появилась в нескольких костромских средствах массовой информации.
По информации «СМИ 44» с ноября 2020 года по январь 2021 года Щепалов заключил муниципальные контракты на благоустройство 45 дворов и выиграл контракт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на ремонт трёх дорог в Костромском и Красносельском районах. К выполнению работ возглавляемое им предприятие не приступило. Заместитель губернатора Костромской области Юрий Маков сообщил, что контракты по ремонту дорог в рамках БКАД с «Костромадорстроем» будут расторгнуты. Для выполнения работ найдут нового подрядчика. Администрация города Костромы обратилась в правоохранительные органы с просьбой оценить высказывания депутата «на предмет распространения недостоверной информации».
Справка: Евгений Щепалов родился в Костромском районе Костросмкой области, окончил Костромской государственный технологический университет» в 2008 году. На протяжении трёх лет служил по контракту на должностях офицерского состава в управлении ФСБ по Костромской области. В 2014 возглавил компанию «Костромадорстрой». Депутатом Костромской областной думы впервые стал в 2020 году.