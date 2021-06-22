Кострома, 22 июня, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Депутат Костромской областной думы и предприниматель Евгений Щепалов записал обращение к Владимиру Путину, в котором просит защитить его от «рейдерского захвата» со стороны ярославских бизнесменов. Об этом сообщает корреспондент ИА.

Евгений Щепалов

Кроме того, Щепалов выдвигает претензии в адрес губернатора Сергея Ситникова, который якобы обещал ему поддержку. Видеозапись выложена на личном канале бизнесмена на YouTube.

В обращении депутат рассказал, что является руководителем компании «Костромадорстрой» и страдает из-за несправедливых условий проведения аукционов и попыток рейдерского захвата со стороны ярославских предпринимателей. Также Щепалов сообщил, что его предприятие построило новый асфальтобетонный завод, для чего ему пришлось взять многомиллионные кредиты. Компания заключила муниципальные контракты на строительство дорог, но из-за отсутствия оборотных средств оказалась в тяжелом финансовом положении. Ситуация стала причиной срыва сроков по всем договорам. В конце обращения политик попросил президента помочь с запуском асфальтобетонного завода и обеспечить его предприятию «возможность работать».

«Уважаемый Владимир Владимирович! Извините что отвлекаю вас от важных государственных дел, но проблему, которая возникла, может решить только Господь Бог и вы. Мы с мужиками (обращение записано на фоне сотрудников «Костромадорстрой») вас очень-очень просим помочь. Расскажу вкратце: мы столкнулись с предательством губернатора Костромской области Сергея Ситникова, который в конце прошлого года обещал нам всяческую поддержку. Мы построили завод, я взял на себя кредиты. Мы заключили контракты на сумму в 260 млн, но уткнулись в равнодушие и непонимание. У нас нет оборотных средств и кредиты, которые были согласованы, обрезались. Сейчас у нас идёт срыв сроков по всем контрактам. Косвенная проблема коррупции налицо — в Костроме один и тот же подрядчик делает километр дороги на 40 миллионов рублей, и он же в этом году, чтобы не дать нам опыт, выиграл контракт где километр стоит 6,5 млн. Нас не пускают на рынок. Потом появились так называемые ярославские армяне Погосяны, которые просто очень красиво делают рейдерский захват нашей организации. Они говорят — подарите предприятие нам, и у вас всё будет хорошо. Но я не могу предать своих рабочих. Сегодня я предал своих мужиков, завтра — своих избирателей, а послезавтра Россию. Мы трудяги. Мы хотим просто работать», — сказал Щепалов.

Фамилия Погосян хорошо известна в соседнем Ярославле в сфере дорожного хозяйства. В 2015 году Вагинак Погосян был осуждён за мошенничество при исполнении государственного контракта. В вину бизнесмену было вменено присвоение 17,4 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета на антигололедную обработку Юбилейного моста в Ярославле. Правда, практически сразу же он был освобождён по УДО. О нём идёт речь в обращении костромского бизнесмена, или о другом человеке с той же фамилией, неясно. После публикации фракция «Единой России» в Костромской областной думе собрала внеочередное заседание. Информация о решениях, принятых по итогу встречи, появилась в нескольких костромских средствах массовой информации.

По информации «СМИ 44» с ноября 2020 года по январь 2021 года Щепалов заключил муниципальные контракты на благоустройство 45 дворов и выиграл контракт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на ремонт трёх дорог в Костромском и Красносельском районах. К выполнению работ возглавляемое им предприятие не приступило. Заместитель губернатора Костромской области Юрий Маков сообщил, что контракты по ремонту дорог в рамках БКАД с «Костромадорстроем» будут расторгнуты. Для выполнения работ найдут нового подрядчика. Администрация города Костромы обратилась в правоохранительные органы с просьбой оценить высказывания депутата «на предмет распространения недостоверной информации».