Киев, , 18:39 — REGNUM Правительство Украины заявило о перезапуске «корпоративной реформы» при помощи международных партнеров.

Соответствующее заявление сделал 22 июня премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что по поэтому вопросу уже начался диалог с Западом, поскольку корпоративная реформа очень важна для тех компаний, которые не могут быть приватизированы и остаются в собственности государства.

«В некоторых компаниях реформа привела к положительным результатам, а в некоторых пока еще нет. Поэтому это является приоритетом», — пояснил премьер.

ИА REGNUM напоминает, что в конце апреля правительство Украины сменило главу энергетической госкомпании «Нафтогаз» в обход наблюдательного совета, что спровоцировало политический скандал и серьезные претензии со стороны западных партнёров. Представители комитета по назначениям в наблюдательные советы заявили, что прекращают работу до тех пор, пока не будет ясности относительно плана действий по реформе корпоративного управления.