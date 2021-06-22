Ярославль, 22 июня, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы не стали инициаторами обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarduma.ru Заседание Ярославской областной думы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты планировали обращение в региональный Роспотребнадзор с просьбой «рассмотреть возможность проведения обязательных профилактических прививок декретированным контингентам Ярославской области» (это ряд профессий, связанных с оказанием услуг). Планировалось, что обращение будет рассмотрено на заседании думы 22 июня. Но к этой дате члены комитета по здравоохранению изменили формулировку.

«Вот в проекте постановления, которое нам сейчас раздали, пункт 4 — предложить управлению федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области, разработать комплекс дополнительных мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона, в том числе рассмотреть возможность принятия особых мер по вакцинации дикретированного контингента Ярославской области. Скажите, пожалуйста, что подразумевается под этим пунктом? Это то же самое, что было про обязательную вакцинацию в другой интерпретации или это что-то другое?», — спросил депутат Александр Воробьёв.

В ответ председатель думского комитета по здравоохранению Юрий Филимендиков сообщил, что пункт был смягчён комитетом намеренно — депутаты решили, что они не могут принять такое решение, поскольку это не в их полномочиях.

«Мы смягчили данный пункт, чтобы расширить возможность принятия решения главным санитарным врачом. Это федеральный орган, и мы не можем указывать, что ему делать. В данном случае мы просто ему говорим о том, что депутаты готовы поддержать любое его решение», — пояснил Филимендиков.

По итогу заседания, депутаты областной думы приняли постановление с формулировкой «рассмотреть возможность принятия особых мер». Сама тема введения обязательной вакцинации от коронавируса вызвала бурное обсуждение в депутатском корпусе.