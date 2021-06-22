Ярославские депутаты не стали требовать обязательную вакцинацию
Ярославль, 22 июня, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы не стали инициаторами обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты планировали обращение в региональный Роспотребнадзор с просьбой «рассмотреть возможность проведения обязательных профилактических прививок декретированным контингентам Ярославской области» (это ряд профессий, связанных с оказанием услуг). Планировалось, что обращение будет рассмотрено на заседании думы 22 июня. Но к этой дате члены комитета по здравоохранению изменили формулировку.
В ответ председатель думского комитета по здравоохранению Юрий Филимендиков сообщил, что пункт был смягчён комитетом намеренно — депутаты решили, что они не могут принять такое решение, поскольку это не в их полномочиях.
По итогу заседания, депутаты областной думы приняли постановление с формулировкой «рассмотреть возможность принятия особых мер». Сама тема введения обязательной вакцинации от коронавируса вызвала бурное обсуждение в депутатском корпусе.