Москва, , 17:58 — REGNUM Советский Союз был готов идти на радикальное сближение со странами Запада даже в период, казалось бы, острого идеологического противостояния, непосредственно в послевоенный период. Об этом 22 июня заявил советник ректора МПГУ Евгений Спицын на телеканале «Россия 24».

«Советский Союз на протяжении всего послевоенного периода предлагал нашим западным партнёрам создать новую систему коллективной безопасности в Европе — об этом мало кто сейчас говорит. В том числе, например, в 1954 году Молотов, будучи министром иностранных дел, предложил, чтобы Советский Союз стал частью НАТО — но не просто стать участником этого военно-политического блока, а с тем, чтобы спланировать систему коллективной безопасности в Европе», — заявил Спицын.

22 июня в немецкой еженедельной газете Die Zeit опубликована статья президента России Владимира Путина о Великой Отечественной войне и судьбе отношений России и стран Европы в послевоенные годы.

«Мы надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. Казалось, ещё немного — и станет реальностью мечта Шарля де Голля о едином континенте, даже не географическом «от Атлантики до Урала», а культурном, цивилизационном — от Лиссабона до Владивостока», — написал Путин.

По его словам, именно в этой логике построения Большой Европы, объединённой общими ценностями и интересами, Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами.

«Но возобладал другой подход. В его основе лежало расширение Североатлантического альянса, который сам представлял собой реликт холодной войны. Ведь для противостояния времён той эпохи он и был создан», — подчеркнул президент.