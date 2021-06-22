Москва, , 17:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны и отмечаемого в России Дня памяти и скорби. Об этом сообщает 22 июня пресс-служба Кремля.

Следите за развитием событий в трансляции: «День памяти и скорби: 80 лет с начала Великой Отечественной — все новости»

Как отмечается, в ходе беседы германский лидер «выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война».

«С обеих сторон подчёркнута важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет», — говорится в сообщении.

Владимир Путин со своей стороны отметил, что в России оценили участие Ангелы Меркель и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии.

«Констатировано, что для судеб послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов. Акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями», — информирует пресс-служба.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.