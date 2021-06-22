Варшава, , 17:58 — REGNUM Соединенные Штаты устанавливают в Польше системы противоракетной обороны Aegis Ashore. Об этом сообщает пресс-служба американского Агентства противоракетной обороны (MDA).

«Агентство противоракетной обороны в недавнее время достигло важнейших этапов установки системы вооружения Aegis на своем объекте в Редзиково в Польше», — сообщает агентство.

Напомним, на данный момент элементы американской системы ПРО также размещены в Румынии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пентагон решил передать 11 ракет-перехватчиков SM-3 Block IIA для размещения на кораблях в тихоокеанском и европейском регионах.

Отметим, что данная передача ракетного комплекса SM-3 Block IIA стала первой крупной инициативой президента США Джо Байденав области противоракетной обороны.