Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение, согласно которому с 1 июля 2021 года все сотрудники областной администрации, не привившиеся от COVID-19, либо не представившие документы о наличии антител к коронавирусу или же медицинских противопоказаний к вакцинации, будут переведены на дистанционную работу. Это автоматически скажется на их премировании, сообщили 22 июня в пресс-службе губернатора.

Правительство Ленинградской области Дарья Драй © ИА REGNUM

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Ранее Александр Дрозденко анонсировал введение паспортов ковидной безопасности для бизнеса. Такие документы смогут оформить те организации, которые хотят выйти из-под действующих в том или ином районе Ленобласти ограничений. Для добровольного получения «паспорта» надо представить в районную администрацию документы о наличии в сумме 80% сотрудников, вакцинированных от коронавируса, переболевших COVID-19 в течение последнего полугода, имеющих антитела к коронавирусу или медотвод от прививок.

Распоряжение о порядке выдачи паспортов ковидной безопасности будет подписано в ближайшие дни.

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