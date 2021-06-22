Москва, , 17:41 — REGNUM Россия также внесла свою лепту в антисоветскую пропаганду, которая в настоящее время набрала особенную силу в ряде постсоветских республик. Об этом 22 июня заявил советник ректора МПГУ Евгений Спицын на телеканале «Россия 24».

«Началось это не сегодня, началось это ещё в период горбачёвской перестройки и волнами продолжается на протяжении последних 35 лет», — заявил Спицын.

«К сожалению, мы сами здесь подыграли нашим геополитическим противникам, и довольно значительный период времени тоже заявляли о том, что Гитлер равен Сталину, никак не реагировали на то, что ещё в 2009 году Европарламент принял резолюцию об установлении памятного дня 23 августа о жертвах гитлеризма и сталинизма и так далее и так далее. Вот сейчас мы пожинаем горькие плоды, к сожалению, нашей же антисоветчины», — указал он.