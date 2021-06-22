Таллин, , 17:36 — REGNUM Во вторник, 22 июня, в 4 часа утра по местному времени, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, на Военном кладбище в Таллине возле «Бронзового солдата» была установлена металлическая пятиконечная звезда с «Вечным огнём».

Об этом сообщил известный телеоператор и тележурналист русской Эстонии Олег Беседин на своей странице в социальной сети Facebook, опубликовав фотографии мероприятия.

Огонь зажгли таллинский школьник Кирилл Поляновский и координаторы общественного движения «Бессмертный полк в Таллине» Сергей Чаулин, Зоя Палямар и Алексей Исаков.

Как сообщил портал sputnik-meedia.ee, час спустя такой же «Вечный огонь» зажегся на мемориальном комплексе Марьямяги, посвященном победе в Великой Отечественной войне. Церемония зажжения огня прошла под под звуковое сопровождение — речь советского диктора Юрия Левитана о нападении нацистской Германии.По словам Зои Палямар, идея зажечь пламя «Вечного огня» под слова Левитана пришла сама собой. «Мы уже несколько лет подряд зажигаем «Вечный огонь» и на 9 Мая, и 22 июня, и 22 сентября — в день освобождения Таллина от гитлеровцев. Но в 80-летие начала Великой Отечественной войны решили сделать это особым образом», — объяснила она Sputnik Meedia.