Белград, , 17:35 — REGNUM Сербия не признает независимость Косово, но тем не менее, проблемы нужно решать с помощью компромисса. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 22 июня, обращаясь депутатам сербского парламента с отчетом о состоянии переговоров с Приштиной.

«Мы должны понять всю сложность нашего положения. Ни один албанец даже слышать не желает про широкую автономию. Мы слишком маленькие, чтобы диктовать условия Франции, США и Германии, но мы достаточно большие для того, чтобы защитить себя от унижений. Компромиссное решение — единственное возможное. Если вы у меня спрашиваете, что такое компромисс — я не знаю. Но если мы его не достигнем, мы оставим эту проблему следующим поколениям», — рассказал Вучич депутатам сербского парламента.

Вучич добавил, что диалог по Косово и Метохии прозрачен, и что власти Сербии ничего не скрывают от граждан.

Напомним, что 15 июня Вучич в Брюсселе встретился с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти. После переговоров Курти заявил, что единственное возможное решение по Косово и Метохии — это «взаимное признание» Белграда и Приштины.