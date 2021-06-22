Киев, , 17:34 — REGNUM Депутат Верховной рады Украиныиз фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко обратился в УЕФА с призывом перенести из Санкт-Петербурга оставшиеся матчи Евро-2020.

Об этом Гончаренко сообщил в украинских медиа 22 июня, показав копии официальных обращений.

Депутат напоминает, что в Санкт-Петербурге должны пройти еще два матча чемпионата Европы, при этом, по его мнению, «значительное ухудшение эпидемиологической обстановки в России представляет угрозу жизням болельщиков и участниковЕвро-2020».

ИА REGNUM напоминает, что перед стартом Евро-2020 возник скандал из-за размещения на форме футбольной сборной Украины политических лозунгов украинских националистов.