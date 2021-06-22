Москва, , 17:31 — REGNUM В современном мире по-прежнему есть те, кто заинтересован в коренном изменении представлений о политике Германии на оккупированных территориях во время Второй мировой войны. Об этом 22 июня заявил советник ректора МПГУ Евгений Спицын на телеканале «Россия 24».

«Идёт сознательное искажение и истории войны, и в том числе политики гитлеровской Германии на оккупационных территориях, в том числе участие на стороне Германии тех же украинских коллаборантов, или представителей так называемого украинского национального движения», — заявил Спицын.

«Они сейчас всячески пытаются от этого откреститься, заявляя, что та же повстанческая армия воевала и против гитлеровцев, и против советов. Я, например, слышал от украинского эксперта, что дивизия СС «Галичина» воевала, оказывается, против гитлеровцев. Это ни в какие ворота. Но они в этом убеждены — это вопрос о пропаганде и воспитании», — указал он.