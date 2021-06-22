* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 17:30 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили посёлок и речной порт Шерхан, расположенный на границе Афганистана с Таджикистаном, сообщает 22 июня агентство AFP со ссылкой на местные власти.

По утверждению агентства, захват этого населённого пункта на северной границе Афганистана стал «самым значительным успехом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» с начала вывода войск США из страны.

По информации местных властей, посёлок был захвачен талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после боёв, которые продолжались не более часа.

Афганские правительственные войска покинули все контрольно-пропускные пункты в Шерхане, а боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заняли их.

Стоит отметить, что захват Шерхана подтвердил и представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид. По его словам, они «взяли под полный контроль Шерхан-Бандар и все пограничные переходы на границе с Таджикистаном в Кундузе».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня агентство Pajhwok рассказало о захвате талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) двух блокпостов и военной базы Афганской национальной армии в провинции Логар

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