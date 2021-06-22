Санкт-Петербург, 22 июня, 2021, 17:34 — ИА Регнум. На фармацевтическую базу Санкт-Петербурга 22 июня поступила новая партия вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в количестве 64 160 комплектов доз. За время прививочной кампании город получил около миллиона комплектов, уже привито более 800 тыс. человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация пожилого человека от коронавируса

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Как сообщили в пресс-службе Смольного, всего в город поступило 952 102 комплекта вакцины, из них 27 540 — «ЭпиВакКорона», 17 160 — «КовиВак», остальное — «Гам-КОВИД-Вак». Запас вакцины в городе составляет 150 339 комплектов доз.

Прививки от коронавируса хотя бы первой дозой вакцины в Петербурге сделали 801 763 человека, из них 669 881 полностью закончили цикл вакцинации. Как подчитало ИА REGNUM, это составляет, соответственно, 14,9% и 12,4% от численности постоянного населения Санкт-Петербурга, чего пока недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

За понедельник, 21 июня, в Северной столице первично привито 9070 человек, вторично — 5109 человек. Темпы вакцинации за прошлую неделю возросли на 17% к уровню позапрошлой недели. В городе работают 134 пункта вакцинации, а также 25 мобильных пунктов вакцинации.