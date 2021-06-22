Выборг, Ленинградская область, 22 июня, 2021, 17:22 — ИА Регнум. С 23 июня по 7 июля помещения Выборгского замка — главного туристического места Выборга (Ленинградская область) — будут закрыты для посещения, в связи с заболеванием COVID-19, которое подтверждено у нескольких смотрителей музея. При этом посещение территории Замкового острова ограничивать не планируется. Об этом 22 июня сообщил заместитель председателя правительства Ленобласти по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Владимир Цой.

Владислав Краев ИА REGNUM Замковый остров и Выборгский замок

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«При выявлении заболевших COVID-19 среди персонала музеев и досуговых учреждений, мы будем вынуждены приостанавливать их работу», — сказал чиновник, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.

При этом только за последнюю неделю по билетам музей Выборгского замка посетили 9 тысяч человек, Старую Ладогу — 8,5 тысяч человек, парк Монрепо в Выборге — 12 тысяч посетителей.

Всем учреждениям культуры Ленобласти направлены рекомендации о необходимости вакцинирования сотрудников. По данным Владимира Цоя, в настоящее время от коронавируса вакцинировались 40% работников областных музеев.