Москва, , 17:12 — REGNUM Борисов заявил, что Модернизация морского порта Тартус даст Сирии возможность увеличить товарооборот и экспортную торговлю, сообщил 22 июня журналистам замглавы правительства РФ Юрий Борисов.

Об этом он сообщил по итогам встречи с президентом Сирии Башаром Асадом.

«Планируется серьезная модернизация этого объекта, строительство необходимых сооружений, в том числе для хранения скоропортящихся товаров. Я думаю, что постепенное становление этого порта будет способствовать увеличению товарооборота, в первую очередь экспорта со стороны Сирии в Россию и другие страны», — сказал заместитель председателя правительства.

Он напомнил, что соглашение об аренде сирийского порта Тартус Россией окажет позитивное влияние на организацию логистики, а также внутренних и экспортных перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо морского порта в сирийском Тартусе оборудуется база ВМФ России.

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