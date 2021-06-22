Подгорица, , 17:14 — REGNUM Премьер-министр Люксембурга Гзавия Бетель на пресс-конференции 22 июня заявил, что Черногория станет первым следующим членом Европейского союза. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич встретился с Бетелем в рамках визита в Люксембург, куда он прибыл с официальным визитом по случаю участия в межправительственной конференции по присоединению Черногории к ЕС.

Собеседники обсудили процесс присоединения Черногории к ЕС и отметили, что поддержание динамики интеграционного процесса стран Западных Балкан — важно для региона, а также для Европы.

Бетель подчеркнул, что он доволен встречей. Он добавил, что Люксембург всегда был другом Черногории.

Он также указал, что Люксембург поддерживает Черногорию в интеграционном процессе, заявив, что именно эта страна «станет первым следующим членом ЕС».