Брюссель, , 17:07 — REGNUM Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во время выступления на заседании своего ведомства, что выражает свою солидарность с Польшей в связи с недавними кибератаками на социальные сети и электронную почту ряда польских политиков и депутатов. Об этом 22 июня сообщает Polskie Radio.

Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления также заявила, что совместная стратегия кибербезопасности Евросоюза и предстоящий запуск объединенного киберотдела позволят ЕС лучше защитить правительства стран-членов, а также предприятия и граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня власти Польши передали Еврокомиссии, государствам-членам ЕС и Совету Евросоюза документ о подробностях кибератак, совершенных злоумышленниками в последние дни на территории страны. Информация также была передана послам США, Канады и Великобритании.