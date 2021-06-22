Саранск, 22 июня, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В Мордовии в ходе совещания с членами правительства, которое провел врио главы региона Артем Здунов, рассмотрели проект индивидуальной программы социально-экономического развития республики на 2022−2026 годы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мордовии.

Пресс-служба правительства Мордовии

Проектом программы, в частности, предусмотрено создание около 10,7 тыс. новых рабочих мест, увеличение дополнительных налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона, улучшение условий для развития малого и среднего бизнеса, поэтапный рост промышленного производства.

Как ожидается, принятие программы поможет устранить накопившиеся в республике системные проблемы, которые сдерживали социально-экономическое развитие.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце января текущего года Координационному совету бизнес-сообществ региона врио главы Мордовии поручил принять участие в разработке новой стратегии развития. В совет входят Союз промышленников и предпринимателей Мордовии, Торгово-промышленная палата республики, региональные отделения организаций «Деловая Россия» и «Опора России».

Основной акцент он призвал сделать на росте экономики и повышении доходов населения, что является ключевыми задачами для республики. Здунов подчеркнул, что необходимо детально проработать все направления развития с привлечением экспертного сообщества.

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