Москва, , 17:01 — REGNUM Встреча с президентом Сирии Башаром Асадом прошла в крайне конструктивном ключе, сообщил 22 июня журналистам замглавы правительства РФ Юрий Борисов.

Встреча состоялась во вторник в Дамаске. По словам Борисова, по её итогам были намечены пути дальнейшего взаимодействия.

«Встреча была очень конструктивной. По результатам встречи намечены пути нашего дальнейшего взаимодействия», — сказал Юрий Борисов.

«У нас полное понимание по вопросам политики, экономики, будущего Сирии. Сделаем все возможное для того, чтобы максимально быстро конвертировать наши совместные военные успехи борьбы с терроризмом в стабильную экономическую ситуацию во благо процветания всего сирийского народа», — отметил замглавы правительства России.

Кроме того, Борисов сообщил о торгово-экономическом соглашении между Россией и Сирией, которое будет подписано на XIII заседании межправительственной комиссии.

«Соглашение должны подписать на XIII сессии межправкомиссии. Соглашение будет носить долгосрочный стратегический характер, относиться ко всем сферам нашего торгово-экономического взаимодействия. В первую очередь это взаимодействие в области промышленности, энергетики, связанной с восстановлением критической инфраструктуры в Сирии», — сообщил Юрий Борисов.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-премьер РФ Борисов поздравил Асада с переизбранием в Сирии