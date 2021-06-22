Москва, , 16:59 — REGNUM России следует защищать память о жертвах Второй мировой войны совместно с Китаем. Об этом 22 июня заявил латвийский публицист, директор Института европейских исследований Александр Гапоненко на телеканале «Россия 24».

«Китай начал очень активно проводить политику мемориализации жертв японской агрессии фашистской несколько лет назад, при Си Цзиньпине. Это очень важный шаг и мы должны обратить на него внимание и тоже вместе с ним проводить такую политику в отношении советского народа, который подвергался геноциду», — заявил Гапоненко.

По его мнению, России в целом следует выстраивать тесные отношения «с Китаем, который был нашим союзником и с 1931 года вёл войну с фашистской Японией… и сейчас он ведёт точно такую же борьбу».