Москва, , 16:55 — REGNUM Великобритания и США действуют против России с помощью фашистских инструментов, хотя теперь последние используются различными государствами-сателлитами, а не заинтересованными державами. Об этом 22 июня заявил латвийский публицист, директор Института европейских исследований Александр Гапоненко на телеканале «Россия 24».

«Для чего это нужно? Переформатировать сознание, подготовить его уже к новой войне против России, и опять цель ставится — уничтожить теперь уже не советский, а русский народ, поработить его, отобрать у него богатства в Сибири и прочее», — заявил Гапоненко.

«Я считаю, что этот акцент выходит сейчас на первое место, когда мы начинаем обсуждать философию той войны, и думать о том, а не случится ли что-то новое? Иначе нам выстраивать отношения с новыми союзниками: с Германией демократической, с Китаем, который был нашим союзником и с 1931 года вёл войну с фашистской Японией… и сейчас он ведёт точно такую же борьбу», — отметил он.