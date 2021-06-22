Белград, , 17:14 — REGNUM Межправительственная конференция Европейский союз — Сербия, на которой будет представлена новая методология переговоров о членстве, по которой главы переговоров тематически разделены на шесть кластеров, состоится 22 июня вечером в Люксембурге. Ожидается, что официальные лица ЕС представят перспективы для перехода к вступительным переговорам с Сербией, где в течение полутора лет не было открыто ни одной главы, а именно кластера. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Премьер-министр Сербии Анна Брнабич возглавит делегацию Сербии, в которую также войдёт министр европейской интеграции Ядранка Йоксимович, а делегацию Европейского союза будет представлять Жосеп Боррель, высокопоставленный представитель по внешней политике и безопасности. На встрече также примет участие комиссар по расширению Оливер Вархелли.

Помимо Брнабич и Борреля, в конференции также примут участие министры европейских дел ЕС, где будет официально представлена новая методология переговоров, в которой важное место занимает верховенство закона, усиление политического управления и разделяет 35 глав переговоров на шесть тематических блоков, то есть кластеров.

Напомним, новая методология расширения ЕС в странах Западных Балкан, принятая 5 февраля 2020 года, заключается в разделении глав переговоров о вступлении на шесть тематических блоков. Это внутренний рынок, фундаментальные основы, ресурсы и сельское хозяйство, конкурентоспособность и инклюзивный рост, экологическая повестка дня и устойчивые связи, внешние связи.