Белград, , 17:16 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич принял министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо, на встрече с которым он отметил, что отношения между двумя странами характеризуются высокой степенью взаимопонимания. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Вучич и Ди Майо выразили надежду на проведение к концу 2021 года четвертой совместной сессии правительств, которая, по их мнению, дала бы мощный импульс универсальному сотрудничеству между двумя странами, в соответствии с соглашением о стратегическом партнерстве.

Вучич также выразил удовлетворение тем, что правительство премьер-министра Италии Драги внесло Западные Балканы в список внешнеполитических приоритетов, поскольку мир, стабильность и сотрудничество имеют первостепенное значение для будущего этого региона.