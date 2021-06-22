Санкт-Петербург, 22 июня, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Органы власти и правоохранительные органы Петербурга усилили контроль за соблюдением обязательного масочного режима на всех видах общественного транспорта, на объектах торговли и общественного питания, в учреждениях культуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Предупреждение о мерах безопасности в торговом комплексе Петербурга

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«В городе усилены меры санитарной безопасности, дополнительно введен ряд ограничений. Никто не хочет, чтобы их стало еще больше. Обязательными остаются простейшие меры предосторожности — социальная дистанция, маски в общественных местах и в транспорте», — высказался о ситуации губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В Петербургском метрополитене только за один день, 21 июня, составлено 12 административных протоколов на нарушителей масочного режима, отказавшихся надеть маску после предупреждения. За это нарушение грозит штраф в 4000 рублей, а при повторном нарушении — 5000 рублей.

Сотрудники комитета по транспорту ежедневно проводят рейды по соблюдению масочного режима водителями и пассажирами наземного общественного транспорта. Составляется порядка 50 актов об административных нарушениях в неделю.

Сотрудники комитета по культуре Петербурга выборочно проверяют соблюдение противоэпидемических мер в музеях и театрах. Об этом зрителей предупреждают перед началом спектакля. Все посетители здесь также обязаны носить маску во время всего посещения.

В торговых сетях и общепите соблюдение ограничений проверяют сотрудники комитета по контролю за имуществом, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, Роспотребнадзора и полиции.

«За 10 дней, с 11 по 21 июня, проверено 979 объектов — магазины, предприятия общепита, кинотеатры в торговых центрах, кальян-бары, лофт-пространства. Составлено 200 протоколов о нарушениях в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей. 32 посетителя оштрафованы за отказ надеть маску после предупреждения», — сообщили 22 июня в пресс-службе Смольного.