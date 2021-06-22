Саранск, 22 июня, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Артем Здунов в День памяти и скорби, 22 июня, принял участие в торжественном возложении цветов к монументу воинам — уроженцам республики, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на площади Победы в Саранске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Мордовии

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80 лет назад началась Великая Отечественная война — самая разрушительная, жестокая и кровопролитная из всех войн, стоившая нашему народу 27 млн жизней. Память об этой войне, как неутихающая скорбь, навсегда останется в сердцах тех, кто выжил, детей и внуков миллионов солдат, отдавших свои жизни за мир.

Память погибших участники церемонии почтили минутой молчания.

ИА REGNUM напоминает, по всей стране сегодня проходят памятные акции. В 12:15 мск все жители России склонили головы в молчании, отдав дань памяти погибшим в сражениях Великой Отечественной войны.