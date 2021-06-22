Белград, , 18:05 — REGNUM После встречи с итальянским коллегой Луиджи ди Майо на совместной пресс-конференции министр иностранных дел Сербии Николай Селакович 22 июня заявил, что Италия поддерживает продолжение расширения Европейского союза, и поблагодарил правительство этой страны за поддержку Сербии в процессе европейской интеграции. Только диалог между Белградом и Приштиной сможет привести к окончательному решению, заявил Ди Майо. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Селакович заявил, что в ноябре состоится совместная сессия правительств Сербии и Италии, после которой пройдёт бизнес-форум.

Селакович отметил, что Сербия и Италия имеют давнюю традицию хороших и дружественных отношений, а также что Италия является одним из самых важных политических и экономических партнеров Сербии в ЕС.