Кострома, 22 июня, 2021, 16:45 — ИА Регнум. В пятницу 18 июня в Костроме прошёл круглый стол с участием пяти членов Клуба кандидатов в Президенты России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Присутствующие обсудили насущные вопросы, это «унизительно низкие зарплаты и пенсии», «технологическое отставание России от стран — мировых лидеров», необоснованный рост тарифов на услуги ЖКХ.

Алексей Молоторенко Встреча

Данный клуб был создан в 2019 году костромским изобретателем, бизнесменом и политиком Владимиром Михайловым. Это первый клуб в России и в мире, который объединяет кандидатов в Президенты, документы которых были рассмотрены Центральной избирательной комиссией. Цель Клуба — сделать Россию лучшей страной. Члены Клуба уверены, что, несмотря на разные взгляды, только объединившись, они смогут разработать программу по угрозам, стоящим перед страной, и поиском путей их решения и тем самым покажут пример не только для России, но и для всего мира. Политики рассказали костромичам о своих позициях и планах и ответили на вопросы.

Самым экзотическим оказалось выступление лидера партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» Андрея Кириллова. Своей миссией экс-кандидат считает «переплавку» нелояльных нынешнему президенту избирателей в лояльных. Цель Кириллова — вывести Россию на первое место в мире по промышленному производству. Политик сообщил, что его партия разрабатывает программу по созданию средства для омоложения человека, а сам он изобрел автомобиль на 3660 лошадиных сил, который прославит Россию.

Алексей Молоторенко Андрей Кириллов

СергейГлубоков выдвигался на президентских выборах 2008 года. Кандидат занимается строительным бизнесом и молодежной политикой, помогая молодым людям избираться в органы исполнительной и законодательной власти на разных уровнях. Он заявил, что многие проблемы России можно решить за счёт создания внятной системы молодёжной политики и предложил помощь амбициозной молодёжи.

Алексей Молоторенко Сергей Глубоков

ВикторЧерепнин из Челябинска, выдвигавшийся на президентских выборах в 2018 году, назвал главные проблемы страны. По его мнению, наиболее существенными из них являются коррупция, мздоимство, рейдерские захваты, перегруженность предпринимателей бумажной работой и отсутствие активного электората. Черепнин является основателем движения «Социальная справедливость России», профессиональным юристом и работает в сфере информационных технологий и аудита.

Алексей Молоторенко Виктор Черепнин

Ещё один бывший кандидат из Челябинска АндрейЯцун шёл на президентские выборы в 2018 году. Он раскритиковал политические партии за «отсутствие внятной идеологии», назвал нынешнее время «диктатурой ростовщиков» и обозначил разрыв между властью и народом.

Алексей Молоторенко Андрей Яцун

Кандидат в президенты, костромич Владимир Михайлов перечислил стоящие перед Россией угрозы, утвержденные на одном из последних заседаний Клуба. Это несовершенная система налогообложения, унизительно низкий уровень зарплат и пенсий граждан России, высокие тарифы, технологическое отставание России от стран-лидеров и отсутствие стратегического планирования. Письмо с перечислением этих угроз будет направлено Президенту России Владимиру Путину.

Алексей Молоторенко Владимир Михайлов

На мероприятии присутствовали костромские предприниматели, общественники, журналисты, преподаватели, инженеры и философы. Одним из самых любопытных стал вопрос про видение кандидатами национальной идеи России.

«Могу выразить идею одним лозунгом — сделаем Россию лучшей страной. Я вообще против идеологий. Это всё уже давно ушло. Коммунисты давно за частную собственность, либералы за регулирование рынка. Идеология должна быть одна — улучшение жизни граждан нашей страны», — высказался Владимир Михайлов.

«Большинство членов нашей партии выступает за духовный социализм. Это соединение 10 заповедей с ценностями социализма — бесплатное образование без вступительных экзаменов, отличное медицинское обслуживание и пенсии, и так далее. Национальная идея — стать первым в мире по продолжительности жизни и промышленному производству», — сказал Андрей Кириллов.

«Обеспечить комфортную жизнь человеку сегодня и завтра, чтобы люди планировали жизнь здесь и не стремились куда-то уехать. Для этого необходимо изменить основы общественного строя, но ненасильственно. Нужно руководствоваться принципом «бытие определяет сознание». Если отрегулировать бытие, то каждому станет комфортно и общество станет другим», — сказал Виктор Черепнин .

«Национальная идея в моём понимании должна быть такой — чтобы в России не было бедных. Для этого необходимо сделать заработную плату элит зависимой от заработной платы населения. Если внедрить такой механизм, то все будут заинтересованы в том, чтобы не было безработных и зарплат в конвертах. Этот механизм можно выстроить за 3 дня, и уже через год он даст результаты», — поделился видением ситуации Андрей Яцун .

В завершении встречи все члены клуба поблагодарили костромичей за внимание и интересные вопросы, выразив намерение участвовать в грядущих выборах разных уровней.