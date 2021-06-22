Санкт-Петербург, 22 июня, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Стоимость земельных участков в коттеджных поселках под Санкт-Петербургом за неполное первое полугодие 2021 года увеличилась на 30% по сравнению с первой половиной 2020 года. Об этом сообщили 22 июня аналитики группы компаний «Максимум Life Development». В то же время объем продаж таких участков в текущем году остался на уровне января-июня 2020 года.

Дарья Драй ИА REGNUM 1 Деревня в Ленинградской области

Подорожание участков специалисты объясняют ростом стоимости материалов для возведения внутренней инфраструктуры, по отдельным позициям увеличившаяся вдвое.

«До конца года стоимость земельных участков может вырасти еще на 15−20% в тех поселках, где активно строится внутренняя инфраструктура <…> Объем спроса, по нашей оценке, осенью сохранится на уровне весны», — отметил гендиректор ГК «Максимум Лайф Девелопмент» Игорь Карцев.

Напомним, активность региональных покупателей на загородном рынке недвижимости под Петербургом за 2020 год выросла на 7%, подсчитали аналитики.