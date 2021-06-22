Тверь, 22 июня, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Реализация инвестиционных проектов в Тверской области рассмотрена на заседании регионального правительства, которое 22 июня провёл губернатор Игорь Руденя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства.

Пресс-служба Правительства Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального Правительства

В настоящее время в Верхневолжье реализуется и запланировано к реализации 83 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций 163 млрд рублей. Планируется создать 17 тысяч новых рабочих мест. На прошедшем в начале июня Петербургском международном экономическом форуме Тверская область заключила соглашения на 91 млрд рублей и вошла в число субъектов-лидеров Российской Федерации по объёму привлечённых инвестиций.

«Наша задача — обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены, созданы рабочие места для наших жителей. Это возможность для развития демографии на нашей территории. Наша планка — войти в число пяти лучших регионов Центрального федерального округа по привлечению инвестиций, развитию экономики», — обозначил Игорь Руденя.

В 2020 году, несмотря на пандемию, количество реализованных инвестпроектов в Тверской области сохранилось на уровне 2019 года. Сейчас в Тверской области ведётся работа по созданию государственного инвестиционно-промышленного парка «Боровлёво-3». Уже заключены соглашения о реализации на территории парка проектов компаниями «Сегежа групп», «Герс технолоджи», «Фодеско-Мак».

Правительство Тверской области оказывает инвесторам максимальное содействие в реализации проектов, в том числе в части развития инфраструктуры. К примеру, поддержка по обеспечению инженерными коммуникациями и дорогами при создании инвестобъектов была оказана АО «Торговая компания «Альфа», компаниям «Коралл», «Румелко-Агро», «Орион Интернейшнл Евро» и другим.

Также в регионе действуют финансовые меры поддержки. Фондом развития промышленности Тверской области реализуется девять программ льготных займов. В 2020—2021 году 17 компаниям было предоставлено 18 льготных займов на сумму 376,4 млн рублей.

В 2020 году в регионе были внедрены новые механизмы поддержки инвесторов, в том числе соглашения о защите и поощрении капиталовложений, специальный инвестиционный контракт, а также льготные условия для приоритетных инвестиционных проектов — это вычет по налогу на прибыль организаций, субсидии по налогам на имущество и прибыль, гарантийная поддержка Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области. Статус приоритетного присвоен проектам компаний «Орион Интернейшнл Евро», «Пластик-строймаркет», Кимрского завода теплового оборудования «Радиатор».

Флагманский проект для Тверской области — промышленный технопарк КСК. Он стартовал в 2018 году, в конце 2020-го открыта первая очередь производства. Предприятия Промтехнопарка специализируются на выпуске комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения, в том числе для пассажирских вагонов, вагонов метро, специальных вагонов и других видов транспорта. В течение 2021 года Промтехнопарк КСК будет обеспечен всей необходимой технологической инфраструктурой.

В Тверской области всем инвестпроектам на каждом из этапов реализации оказывается также административная поддержка, за каждым проектом закрепляется персональный менеджер. В 2021 году запущен новый Инвестиционный портал Тверской области, где размещён навигатор по мерам поддержки, информация об инвестплощадках, контактная информация по вопросам сопровождения проектов.