Варшава, , 16:30 — REGNUM Польский профессор политологии Аркадиуш Яблонский из Люблинского католического университета в эфире Polskie Radio 24 проанализировал итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и указал, что «США протянули России руку».

«Путин нокаутировал Байдена. Это видно даже по языку тела. Путин все завершил четкими декларациями и уверенностью в себе, и даже определенной смекалкой в ответах для журналистов. Байден в определенный момент сбежал от ответа на вопрос», — заявил политолог.

На взгляд Аркадиуша Яблонского, сутью этой встречи была демонстрация того, что США протягивают руку к России.

«Оба политика хотят вернуть России роль мирового гегемона, которую имел Советский Союз. По итогам встречи было подчеркнуто, что Россия является крупнейшей ядерной державой. Байден заявил, что США могут быть партнером России в экономическом соперничестве с Китаем. Это меняет ситуацию, поскольку именно США хотят, чтобы Россия и Европейский союз были вовлечены в зону влияния Вашингтона в его соперничестве с Китаем», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Женеве состоялась встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в рамках этого мероприятия Путин и Байден концептуально обсудили вопросы и достигли определённых «пониманий». Теперь сторонам предстоит месяцами кропотливо прорабатывать возможные договоренности.