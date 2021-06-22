Давос, Швейцария, , 18:07 — REGNUM Еврокомиссия заключала контракт с американской компанией Moderna, выпускающей вакцину от коронавируса, на поставку еще 150 млн доз вакцины. Об этом сообщила в своем Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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«Сегодня мы договорились о приобретении 150 млн дополнительных доз вакцины Moderna», — написала фон дер Ляйен и добавила, что контракт на вакцины нового поколения даст «необходимую гибкость для приобретения <…> вакцины для защиты людей от новых штаммов вируса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белый дом объявил в понедельник, 21 июня, что планирует разослать по миру 55 млн доз американской вакцины от COVID-19, 75% из которых получат страны Латинской Америки, Азии и Африки через международную программу COVAX.

Обещание соответствует плану президента США Джо Байдена выделить странам 80 млн доз американской вакцины от коронавируса. При этом 25 млн доз уже были разосланы.

Отметим, что аббревиатура COVAX означает «Глобальный доступ к вакцинам против COVID-19». Это инициатива, призванная обеспечить равный доступ к вакцинам по всему миру.