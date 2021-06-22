Курган, 22 июня, 2021, 16:18 — ИА Регнум. В Курганской области волонтёры из более чем 1500 горящих лампад составили силуэт солдата в честь воинов 32-го лыжного полка. Огненной картиной «Курган помнит» в регионе отметили День памяти и скорби, сообщает областной оперативный штаб.

Пресс-служба губернатора Курганской области Фигура воина 32-го лыжного полка

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Лыжный полк начал формироваться в Кургане в августе 1941 года в составе 21-й запасной стрелковой бригады. Всего было подготовлено более 20 тысяч воинов-лыжников. Эти бойцы героически сражались в битве под Москвой, их направляли на наиболее сложные участки боёв. С фронта вернулось лишь 160 человек.

Пресс-служба губернатора Курганской области Волонтёры Курганской области зажигают свечи памяти

Пресс-служба губернатора Курганской области

«День 22 июня навсегда вошел в историю нашей страны, болью остался в памяти народа. Дань этой памяти мы отдаем каждый год, зажигая свечи у обелисков героев, вспоминая их мужество и самоотверженность, их военные подвиги и тяжелые трудовые будни у станков, в полях и на фермах ради Победы. Но помимо памяти эта дата — очень важное напоминание всем, как хрупок этот мир. Как человеческое безумие может разрушить жизнь и благополучие целых народов, миллионов семей, меняет ход истории», — отметил губернатор Курганской области Вадим Шумков.