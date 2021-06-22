22 июня 2021 | Время чтения 5 мин

В сети обсудили заявление, опубликованное на сайте президента Украины Владимира Зеленского, которое было посвящено 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Великую Отечественную войну в пресс-службе украинского лидера назвали «наиболее кровавым периодом Второй мировой».

Оксана Переможенко, , 17:08 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Украинский президент возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве, сообщает 22 июня пресс-служба президента Украины.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сегодня, 22 июня — День скорби и чествования памяти жертв войны. 80-я годовщина начала наиболее кровавого периода Второй мировой. Эта трагедия коснулась почти каждой украинской семьи. Миллионы украинцев пошли на войну, чтобы защитить мир от нацистского нашествия…» — говорится в сообщении пресс-службы украинского лидера.

Примечательно, что Великую Отечественную войну, которая началась 80 лет назад, 22 июня 1941 года, в пресс-службе украинского лидера назвали «наиболее кровавым периодом Второй мировой [войны]», чем вызвали критику в украинском сегменте соцсетей. Сообщение пресс-службы украинского лидера обсудили читатели телеграм-канала «Наглый».

"Вроде день скорби это 8−9 мая? По логике Зеленского, сегодня праздник должен быть», — написал Сергей В.

«Боится произнести, сразу накажут старшие», — добавила Оксана.

«**ыкло! А потом ходит на могилу к деду и исполняет на камеру», — отреагировал Виталий С.

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«Вообще-то, Вторая мировая уже 2 года как в самом разгаре. А вот в этот день 80 лет назад началась именно Великая Отечественная», — отметил Александр П.

«Ай-яй-яй-яй, в ЕС и США скажут. Во Второй мировой победили США — по их трактовке и современной истории. А СССР со своей РККА просто рядом проходили», — написал Aleksandr.

«Волк в овечьей шкуре, кто бы мог подумать, что оно такое?» — спросил Алексей.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Ощущение, что он боится произносить само название — Великая Отечественная война. Может, потому что эти слова для нациков — как красная тряпка для быка. А в моей семье всегда будут помнить этот День скорби, помню и передаю внучкам мамины рассказы о Великой Отечественной войне», — отметила Татьяна.

«Фашистский прихвостень «схиляе (склоняет. — О. П.) голову» — не верю. Лицемерное блеяние, чтоб по шее не получить от «партнеров», — отреагировала Viktori2611.

«Ребята, что-то многовато комментов «оно боится». Чего может бояться тело с полным контролем армии, СБУ и МВД? Кучки наци, которых за 10 минут положит спецназ? Хватит отмазывать клоуна. Он нацик и рогуль… Вовка-нацист», — добавил Sergey Dontknow.

«Охранников концлагерей из числа галицких коллаборантов забыл упомянуть», — пишет Comandante.

«Я таки не понял, а 8 мая что?» — спросил Герман.

«За**аный Зеленский… позор тебе. В историю ты войдёшь как человек, который предал память своего деда…» — отреагировал Серж.

«Язык не поворачивается сказать — Великая Отечественная, а вот как с дедом быть?» — не понимает Александр Л.

«Между выбором остановить войну в стране или быть Иудой и просто пилить бюджет — Зеля выбрал второе», — отметил Dima B.

«У этих майданных политиков круглый год скорби и свечки горящие. Каждый месяц скорбь. Прививают детям психологию терпил и вечно обиженных. Все нас обижали, топтали, унижали и грабили веками типа. Я удивлен, что эти дебилы не требуют возмещения ущерба с Польши, Литвы, РФ, Турции и Венгрии за многовековые репрессии. Зе уже политический труп. Предал всю страну и пошел на поводу у 5% майданного рогулья и неонацистов», — написал Alex B.

«А на Западенщине получается праздник? У них же всё наоборот», — отметил Demian L.

«Весь народ большой тогда страны освобождал Украину от фашизма. Даже подумать не могли тогда, что будет такой плевок…» — написала Яна.

«В этот день мои два деда ушли на фронт защищать свое Отечество, и поэтому в моей семье говорят: «Великая Отечественная война», — добавил Александр В.

«Когда-то в своих выступлениях Зеленский высмеивал Ющенко, но кто бы мог подумать, что сам он в роли президента ещё хуже, чем тот, кого он троллил», — пишет Nadya.

«Для всех нормальных людей постсоветского пространства это была Великая Отечественная война! И такой в нашей памяти она и останется! Слава павшим героям и всем советским воинам, сражавшимся за свою Родину, прошедшим этот кошмар и победившим в этой тяжёлой кровопролитной войне!» — написал Andrey L.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Жалею, что голосовала за него, родных и близких агитировала. Мне сейчас стыдно! Вечная память Героям Великой Отечественной войны!» — отметила Василина В.

«Да он до смерти боится нациков, это недопрезидент. Ни ВОВ (Великой Отечественной войны. — О. П.) у него нет, ни нацистских коллаборантов, которых его полк хоронит, ни совести, в конце концов», — отреагировала Людмила.

«Произносить можно, но не нужно. Нечего этим поганым языком оскорблять память такого дня», — отметил Алексей.

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«Всем стесняющимся своего прошлого напоминаю, что сегодня началась Великая Отечественная война», — написала на своей странице в социальной сети Facebook украинская журналистка Олеся Медведева.

«Когда хочется казаться и умным, и красивым, а получается быть лишь тупым уродом. Решили у Зеленского написать пост к 22 июня. Но… как назвать дату? У нормальных людей это дата начала Великой Отечественной войны — самой важной для нашего народа части Второй мировой. Но употреблять словосочетание «Великая Отечественная» Зеленскому нельзя, ибо политические украинцы не поймут, да и для западных хозяев это «враждебный нарратив». А как тогда написать? 80-я годовщина… чего? Второй мировой? Тоже не получится, ибо годовщина 1 сентября, да и не 80-я это. Как же быть, как же быть? О, а напишем «начало самого кровавого периода Второй мировой»! Что это и как это, что это за «период» такой, углубляться не будем. Стрёмно. И такие: вау, классно мы придумали, да? Нет, не классно. Палитесь безбожно», — подытожил в своем телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.