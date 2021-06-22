Москва, , 16:17 — REGNUM Как ни парадоксально, но Германия сегодня представляет гораздо более дружественную для России страну, чем бывшие союзники в период Второй мировой войны. Об этом 22 июня заявил латвийский публицист, директор Института европейских исследований Александр Гапоненко на телеканале «Россия 24».

«Последствия войны какие? Германия пережила нацизм, смогла перебороть его и превратиться в реально демократическую державу. Именно с ней Путин, Россия в целом хочет выстраивать нормальные отношения, строить мир от Владивостока до Лиссабона», — заявил Гапоненко.

«А англо-саксы, столкнувшись с тем, что они потеряли своё господствующее положение, берут на вооружение фашистские методы. Но не сами у себя, а ищут сателлитов, пособников, в том числе в Прибалтике, на Украине, подталкивают их для того, чтобы они опять эту модель деления на высшую и низшую расу реализовали. И она реализуется, но не в такой классической форме — запреты обучения на русском языке и так далее», — указал он.