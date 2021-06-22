Москва, , 16:14 — REGNUM Во Второй мировой войне СССР стоял перед на порядки большей угрозой, чем его западные союзники. Об этом 22 июня заявил латвийский публицист, директор Института европейских исследований Александр Гапоненко на телеканале «Россия 24».

«Война какую цель ставила со стороны немцев? Уничтожить часть советского народа, часть ассимилировать, часть превратить в рабов. Это была война на выживание. Цифры по жертвам — 25−28 млн человек. А вот со стороны наших союзников это была борьба за что? Англия и другие — они воевали за сохранение своих колоний, и немцы к ним относились по-другому», — заявил Гапоненко.

«Их не уничтожали в концлагерях, для них был достаточно нормальный режим оккупационный. Это не было борьбой за выживание. И в этих условиях англо-саксы сразу начали после войны под себя перестраивать мир. СССР мог удержаться в этой линии и конкурировал на протяжении почти 50 лет», — отметил он.