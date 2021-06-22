Санкт-Петербург, 22 июня, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В ночь с 25 июня на 26 июня 2021 года, когда в Петербурге будет проходить праздник выпускников «Алые паруса», власти города решили усилить работу общественного транспорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция «Алых парусов»

Так, движение поездов Петербургского метрополитена будет продолжаться в круглосуточном режиме с ночными интервалами движения от 4 до 7 минут. Однако с 21:00 25 июня до 01:00 26 июня в целях безопасности будут закрыты для входа и выхода второй вестибюль станции «Невский проспект», станции «Горьковская» и «Адмиралтейская», а также первый и второй вестибюль станции «Спортивная».

Автобусные маршруты №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154 в ночное время будут работать с 00:00 до 06:00 с интервалом движения не более 30 минут. Троллейбусный маршрут № 46 будет курсировать в ночное время в период с 00:00 до 06:00 с интервалом движения не более 30 минут.

Ранее губернатор Александр Беглов обратился к петербуржцам и гостям города с призывом воздержаться от посещения праздника «Алые паруса» из-за непростой эпидемической обстановки. Он напомнил, что в этом году на территорию праздника будут допущены только сами выпускники и сопровождающие их представители учебных заведений.

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Зрителям в ночь с 25 на 26 июня доступ на набережные и на крыши зданий в районе проведения «Алых парусов» будет закрыт. Для всех судов, кроме брига «Россия» под алыми парусами, в эту ночь будет закрыта акватория Невы.

«Прошу отнестись к принятым мерам с пониманием. Ждем на бал только выпускников, и больше никого. Никаких туристов, никаких горожан. Исключений делать не будем», — заявил Александр Беглов.