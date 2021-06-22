Москва, , 16:03 — REGNUM Несмотря на большую работу по восстановлению хронологии событий накануне Великой Отечественной войны и непосредственно 22 июня 1941 года, многие вещи остаются не вполне исследованными. Об этом 22 июня заявил историк, главный редактор проекта «Россия — моя история» Александр Мясников на телеканале «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «День памяти и скорби: 80 лет с начала Великой Отечественной — все новости»

«22 число до сих является для многих историков загадкой. Потому что, да, пытаются хронологически всё восстановить, всё понять. В пять часов утра немецкий посол Молотову вручил грамоту, что Германия объявляет войну, войну уже шла… какие-то факты известны, но тем не менее, эта общая картина, конечно, до сих пор во многом остаётся с пятнами, событийным решето, — заявил Мясников.

Он отметил, что в связи с 80-летием войны на сайте Министерства обороны были опубликованы совершенно уникальные материалы.

«Например, план Барбаросса или то, что случилось на самом деле 80 лет назад — директива, подписанная Сталиным и Тимошенко как наркомом обороны, о том, что нужно готовиться к обороне, что война через несколько часов начнётся», — указал он.

«Как правило рассказывают, что никто ничего не знал, ни к чему не готовился, и всё было как-то так непонятно. Но на самом деле готовились. Эту директиву я впервые прочитал — чётко совершенно написано… дошло только до командования, а вниз уже не успело дойти. Поэтому это нападение было внезапным», — подчеркнул Мясников.