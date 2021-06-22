Губернатор Дмитрий Миронов обсудил газификацию региона
Ярославль, 22 июня, 2021, 16:01 — ИА Регнум. В Ярославской области газифицирован детский оздоровительный лагерь имени Горького. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
В торжественной церемонии, посвященной завершению работ по комплексному газо‑ и теплоснабжению лагеря, приняли участие губернатор Дмитрий Миронов и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Проект газификации реализован в результате договоренности Дмитрия Миронова с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
Благодаря газификации лагерь будет обеспечен теплом и горячей водой круглый год.
В ходе встречи Дмитрий Миронов и Сергей Густов обсудили планы газификации региона. Программа развития газоснабжения и газификации Ярославской области при участии ПАО «Газпром» рассчитана на 2021 — 2025 годы и является одним из важнейших направлений деятельности правительства региона. В результате общий уровень газификации области должен превысить 90%.
Как рассказал губернатор, новый импульс в развитии газоснабжения дадут инициативы Владимира Путина по бесплатной газификации домов, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов.
По словам Сергея Густова, в ближайшие 2 года планируется провести газ к 21,5 тысяче домов в Ярославской области. Отдельное внимание губернатор уделил техническому перевооружению газораспорядительной станции Нажеровка. Эта ГРС является основным источником газоснабжения для Ростова и части Ростовского района. Её резерв на данный момент исчерпан. С учетом социальной значимости объекта правительство области предложило ООО «Газпром межрегионгаз» рассмотреть возможность переноса срока окончания работ с 2023 на 2022 год.
Дмитрий Миронов поблагодарил руководство ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз» за реализацию социальных проектов на территории области.
Справка: Программу развития газоснабжения и газификации Ярославской области на период 2021 — 2025 годов подписали губернатор Дмитрий Миронов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в 2020 году. Работа проводится в рамках поручения Президента РФ. В ближайшие 5 лет компания вложит в газификацию региона 26,7 миллиарда рублей.