Ярославль, 22 июня, 2021, 16:01 — ИА Регнум. В Ярославской области газифицирован детский оздоровительный лагерь имени Горького. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Yarregion.ru Пуск газа в ДОЛ им. Горького

В торжественной церемонии, посвященной завершению работ по комплексному газо‑ и теплоснабжению лагеря, приняли участие губернатор Дмитрий Миронов и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Проект газификации реализован в результате договоренности Дмитрия Миронова с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

«В течение двух лет здесь, в детском оздоровительном лагере имени Горького, реализуется проект «Артек Ярославии». Многое сделано для того, чтобы ярославские школьники смогли заниматься по эксклюзивным артековским программам. Но, конечно, мы не забываем и о бытовых условиях работы лагеря, — отметил Дмитрий Миронов. — Я благодарю руководство компаний «Газпром» и «Газпром межрегионгаз» за понимание и поддержку наших планов по полноценной организации круглогодичного детского отдыха. Все запланированные работы выполнены досрочно. В результате уже сегодня газ пришел на этот объект, и это позволяет нам на новом уровне решать задачи по его развитию».

Благодаря газификации лагерь будет обеспечен теплом и горячей водой круглый год.

«Мы установили новую систему водоснабжения в третьем корпусе лагеря и заменили угольную котельную на газовую блочно-модульную, благодаря которой удалось уменьшить количество вредных выбросов в окружающую среду. Газификация детского лагеря — результат нашей совместной плодотворной работы с правительством Ярославской области, — пояснил директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Yarregion.ru Пуск газа в ДОЛ им. Горького

В ходе встречи Дмитрий Миронов и Сергей Густов обсудили планы газификации региона. Программа развития газоснабжения и газификации Ярославской области при участии ПАО «Газпром» рассчитана на 2021 — 2025 годы и является одним из важнейших направлений деятельности правительства региона. В результате общий уровень газификации области должен превысить 90%.

«Мы очень ценим наше партнёрство и надеемся, что определенные программой газификации сроки будут обеими сторонами выдержаны, — отметил губернатор Дмитрий Миронов. — Уверен, совместными усилиями мы сможем решить все стоящие перед нами задачи».

Как рассказал губернатор, новый импульс в развитии газоснабжения дадут инициативы Владимира Путина по бесплатной газификации домов, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов.

Yarregion.ru Пуск газа в ДОЛ им. Горького

По словам Сергея Густова, в ближайшие 2 года планируется провести газ к 21,5 тысяче домов в Ярославской области. Отдельное внимание губернатор уделил техническому перевооружению газораспорядительной станции Нажеровка. Эта ГРС является основным источником газоснабжения для Ростова и части Ростовского района. Её резерв на данный момент исчерпан. С учетом социальной значимости объекта правительство области предложило ООО «Газпром межрегионгаз» рассмотреть возможность переноса срока окончания работ с 2023 на 2022 год.

Дмитрий Миронов поблагодарил руководство ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз» за реализацию социальных проектов на территории области.