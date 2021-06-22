22 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Климент Александров, , 16:48 — REGNUM В США нашли отличный способ бороться с социальной и расовой рознью так, чтобы и рознь оставить, и борьбу сымитировать. Способ многократно апробированный — обвинить во всем Россию. Это не в Америке расизм — это русские уверяют, что в Америке расизм, а значит, если белых копов заставили вставать на колени перед неграми и они подумали, что это расизм, то русские промыли вам мозг. В США нет социальной несправедливости, это кремлевский фейк, а если вам показалось, что несправедливо тому же Диснею жиреть на сверхдоходах, пока его сотрудники голодают, то вы — жертва московской пропаганды.

Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

В газете The Hill вышла статья «О чем Байден не поговорил с Путиным» за авторством вице-президента Американского совета по международной политике Илана Бермана. Представленный как эксперт по общественной дипломатии, Берман ставит Байдену в вину, что тот не обсудил с Путиным эту ситуацию. Ниже — перевод его текста.

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На саммите с Владимиром Путиным в Женеве на прошлой неделе президент США Джо Байден надавил на своего российского коллегу по ряду важных вопросов. Он подчеркнул важность защиты инфраструктуры США от российских кибератак и дал понять, что Белый дом готов принять ответные меры в ответ на продолжающиеся российские кибератаки. Он подчеркнул свою поддержку «Радио свободная Европа/Радио «Свобода» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом), вещательной компании, чье дальнейшее функционирование и независимость в России в настоящее время находится под угрозой со стороны Кремля. И он предупредил о «разрушительных последствиях» для России, если оппозиционный критик Алексей Навальный, который сейчас томится в исправительной колонии по сомнительным обвинениям, погибнет за решеткой.

Однако было то, что не попало в повестку встречи, а именно вопрос о дезинформации и продолжающихся усилиях России по продвижению «фальшивых новостей» и раскольнических историй в Соединенных Штатах. Между тем эта тема является критически важной, поскольку в последние годы Кремль развернул массированную кампанию дезинформации, направленную против США и других западных стран.

Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве Whitehouse.gov

В этих усилиях задействовано множество институтов — от пресловутого «Агентства интернет-исследований» прокремлевского олигарха Евгения Пригожина до более малоизвестных, таких как веб-сайт Global Research, связанный с российской службой внешней разведки. Это влечет за собой пропаганду широкого спектра пагубных нарративов, начиная от ложных данных, ставящих под сомнение эффективность западных вакцин, и заканчивая «сенсационными», искаженными отчетами о социальной и расовой розни в Соединенных Штатах.

Цель этих усилий является единственной и ясной — подорвать доверие к демократическим институтам со стороны американского народа. «Они постоянно исследуют, ищут, тыкают, подталкивают — не только системы, но и американскую общественность, — ищут способы бросить тень сомнения, разделить нас по расовым признакам, по политическим признакам, по любым социальным разделениям, которые у нас уже существуют», — объяснил недавно Мэтью Мастерсон из Стэнфордской интернет-обсерватории Financial Times.

Однако до сих пор масштабы дезинформационного наступления России не привлекали достаточного критического внимания в Соединенных Штатах. Конечно, все больше и больше американцев теперь знают о настойчивых попытках России вмешаться в выборы 2016 года (и в меньшей степени — в прошлогоднюю политическую борьбу). Кроме того, ложные рассказы России и распространяющие их субъекты теперь лучше отслеживаются правительственными органами (такими как Центр глобального взаимодействия Госдепартамента) и НПО, такими как Немецкий фонд Маршалла. Тем не менее было бы справедливо сказать, что серьезный, скоординированный ответ на то, что было названо российским «шлангом лжи», все еще очень концептуален, по крайней мере здесь, в Соединенных Штатах.

Здание Госдепа США (сс) AgnosticPreachersKid

Это стратегия, которая крайне необходима. В недавнем отчете гиганта социальных сетей Facebook Россия была названа самым активным источником дезинформации на данной платформе за последние четыре года. И при этом нет никаких признаков того, что Россия планирует изменить курс, несмотря на дипломатические любезности, которыми обменялись Байден и Путин в Женеве. Как выразился Дмитрий Тренин из Московского центра Карнеги, дезинформация «становится одним из главных инструментов в этой гибридной войне, [этой] конфронтации между Соединенными Штатами и Россией. Я не вижу никакого реального ослабления в этой конфронтации. Я думаю, что это будет усиливаться… Боюсь, до того, как мы выйдем на новую нормальность».

Саммит в середине июня предоставил Байдену возможность передать сигнал Путину о том, что Соединенные Штаты рассматривают дезинформацию как реальную стратегическую угрозу и готовы мобилизовать серьезный правительственный ответ. К сожалению, это было то, что президент США не сделал.

Пресс-конференция Джо Байдена в Женеве (сс) United States Mission Geneva. Eric Bridiers

Но у Белого дома все еще есть множество возможностей убедить Кремль в том, что его дезинформационное наступление больше не является бесплатным проектом. Работая в тандеме с Конгрессом, администрация имеет право принять меры — от внесения в черный список российских СМИ до активизации кампании по финансированию независимых, прозападных СМИ в зарубежных странах, — которые увеличат расходы России на распространение фальшивых новостей.

Это станет важным барометром того, действительно ли Белый дом серьёзно настроен изменить поведение России.