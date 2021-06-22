Афины , , 15:56 — REGNUM Греция не намерена забывать о «похищении» самолёта ирландской авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии, следовавшего из Афин в Вильнюс и вынужденно приземлившегося в Минске. Об этом интервью Euronews заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.

Комментируя принятие Евросоюзом новых санкций в отношении официального Минска, глава дипломатии Греции отметил, что они «не против экономики Белоруссии, это против белорусского режима». Тем самыми, отметил Дендиас, «Европейский союз пытается сделать, так это недвусмысленно продемонстрировать поддержку белорусского общества в его усилиях по восстановлению демократии в стране».

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«При этом мы не забыли и о похищении самолета Ryanair. Так как самолёт летел из Афин в Вильнюс, то Греция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного преследования виновных в произошедшем», — добавил глава МИД Греции.

Оценивая возможное влияние санкций ЕС на сближение Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, греческий дипломат отметил: «Думаю, это ложная дилемма. Европейский союз — из-за своих принципов, из-за своих ценностей, из-за своей ДНК — должен поддерживать демократию и тех, кто борется за демократию. Все остальное, если можно так выразиться — философия».

Напомним, инцидент самолётом Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии произошёл 23 мая. Белорусские авиадиспетчеры сообщили экипажу о «террористической угрозе» и заложенной на борту бомбе, а ВВС Белоруссии отправили к гражданскому самолёту свой истребитель. Командир пассажирского самолёта развернул его вблизи границы с Литвой и направил в минский аэропорт. Там бомбу не нашли, но арестовали двух пассажиров рейса «Афины-Вильнюс» — основателя телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича и его сожительницу Софию Сапегу.

Западные политики назвали произошедшее «актом воздушного пиратства», незаконным «захватом» и «угоном» самолёта. Инцидент стал поводом для введения с 21 июня ЕС, США и их союзниками новых санкций в отношении ряда белорусских граждан — чиновников, силовиков и бизнесменов («кошельков Лукашенко»), а также белорусских государственных и частных компаний (бизнесов «неолигархов»).