Киев, , 16:01 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) проведет 23 июня масштабные антитеррористические учения в Херсонском морском торговом порту, недалеко от границы с Крымом.

Об этом 22 июня сообщило управление СБУ в Херсонской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство подчеркивает, что масштабные тренировки пройдут «в условиях максимально приближенных к реальным», и просит жителей и гостей города просят быть готовыми к проверке документов. Также возможен запрет проезда автомобильного транспорта. СБУ подчеркивает, что во время учений силовики «будут отрабатывать алгоритм противодействия диверсионно-террористическим группам и проверять уровень антитеррористической защиты объекта критической инфраструктуры».

Напомним, что в начале июня в Херсонской области состоялись масштабные военные учения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Тогда силовые ведомства просили жителей региона «сохранять спокойствие и не поддаваться панике».