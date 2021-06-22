Цхинвал, , 15:57 — REGNUM В Комитете государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии призывают жителей Грузии не участвовать в провокациях на границе. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба КГБ.

По данным ведомства, родственники гражданина Грузии Зазы Гахеладзе, осужденного в Южной Осетии за нарушение госграницы, и активисты движения «Сила в единстве» планируют 23 июня провести в приграничной зоне «провокационную» акцию для привлечения внимания грузинский властей к этому инциденту.

«Не исключена возможность попыток склонения участников акции к незаконному пересечению югоосетино-грузинской границы, — говорится в сообщении от КГБ. — Любое лицо, совершившее правонарушение на территории Республики Южная Осетия, подлежит наказанию либо иным мерам воздействия».

В ведомстве также призвали власти Грузии не допустить нарушений со стороны грузинских граждан.

Напомним, Гахеладзе нарушил границу Южной Осетии в июле 2020 года. При обнаружении его пограничниками, он начал стрелять по ним из ружья. Впоследствии Гахеладзе приговорили к 12,5 годам лишения свободы.

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