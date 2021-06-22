Великий Новгород, , 16:07 — REGNUM С 1 октября 2021 года в Новгородской области сотрудники ряда отраслей экономики и бюджетной сферы не будут допускаться на рабочее место без документа о вакцинации от коронавируса, либо справки о наличии в организме антител, либо справки о медицинском отводе от прививки. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

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«В случае, если человек не хочет прививаться, он должен будет каждые семь дней сдавать ПЦР-тест об отсутствии заболевания. Это касается предприятий гостиничного бизнеса, санаторно-курортных организаций, пассажирского транспорта, автозаправочных станций, общественного питания, туризма, розничной торговли, бюджетной сферы, а также иных организаций, в которых менее 60% от общего числа сотрудников, переболевших или вакцинированных. В бюджетных организациях это всё это относится к 100% сотрудников», — заявил Андрей Никитин на заседании регионального оперштаба по борьбе с эпидемией коронавируса.

При этом для вакцинированных сотрудников бюджетной сферы региона день вакцинации будет выходным с сохранением зарплаты. Студентам учреждений среднего и высшего профессионального образования, сделавшим прививку, предоставят право получить социальную дисконтную карту «Забота».

По состоянию на 21 июня, первую прививку от коронавируса в Новгородской области сделали 77 757 человек, завершили вакцинацию почти 63 тысячи человек.

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