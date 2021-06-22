Белград, , 15:52 — REGNUM Не в интересах Сербии сохранять замороженный конфликт в Косово и Метохии, так как Запад не изменит своей позиции по отношению к этой проблеме. Об этом заявил президент страны Александр Вучич 22 июня перед депутатами сербского парламента.

«Есть те, кто утверждает, что со временем мы становимся все сильнее, а они все слабее. В экономическом смысле да, но в политическом — это вопрос. Западные страны не поменяют свое отношение к Косово и Метохии. Что бы ни случилось, они будут выступать за независимое Косово и отделение от Сербии любой ценой», — процитировало агентство «Бета» слова сербского лидера.

Вучич добавил, что замороженный конфликт также не в интересах сербов, которые живут в анклавах в южном крае. «Они хотели бы, чтобы переговоры велись, чтобы в будущем мы нашли компромиссное решение. Если мы его не найдем, этот конфликт разморозится. А если это произойдет, это не только вопрос, у кого будет больше оружия, вопрос в том, у кого есть право возвращать чужих детей домой в гробах», — сказал Вучич.

По мнению президента Сербии, сейчас «не время для больших ожиданий, которые не соответствуют реальности».

Напомним, что 22 июня Вучич представил депутатам сербского парламента отчет о том, в какой фазе находятся переговоры о «нормализации отношений» с Приштиной.