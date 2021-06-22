Сеул, , 15:54 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин не принял окончательного решения относительно посещения Олимпийских Игр в Токио. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Ли Хо Сына.

Отвечая на вопрос о вражде между странами, представитель администрации отметил, что правительство Южной Кореи стремится возобновить диалог с Токио без каких-либо условий.

Известно, что данное заявление он сделал после срыва встречи между главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой в рамках саммита «Большой семерки» (G7).

По данным МИД Южной Кореи, стороны предварительно согласовали проведение встречи, однако позднее Япония в одностороннем порядке отменила встречу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Южной Кореи не рассматривает возможность бойкота Олимпиады, которая состоится уже через месяц.

Читайте также: В Южной Корее заявили, что не планируют бойкотировать Олимпиаду в Токио