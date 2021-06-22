Киев, , 15:49 — REGNUM На Украине оппозиционный журналист Дмитрий Джангиров опубликовал материал, в котором анализирует, какие украинские олигархи так или иначе зарабатывают на российском направлении.

Эксперт, в частности, отмечает, что Зеленский вводит санкции против Виктора Медведчука, но не наказывает за торговлю с Россией Рината Ахметова и Игоря Коломойского. По его словам, экспортная украинская, а также импортная российская статистика сразу же показывают «ахиллесову пяту» Российской Федерации в вопросе внешней торговли с Украиной.

Эксперт напоминает, что Россия в 2018—2020 годах получала из Украины 83% сырья для производства титана, 51% циркония и 70% каолина, причем все эти позиции являются критически важными для экономики России. Он признал, что Россия имеет возможности для диверсификации закупок, однако разовый шок, по его мнению, был бы довольно серьезным.

«Можем вспомнить не столь критичный для РФ продукт — ферросплавы. Здесь один из спонсоров предвыборной кампании президента Украины Владимира Зеленского, — Игорь Коломойский, — является в Украине монопольным владельцем всей производственной цепочки от добычи руды до производства самих сплавов. И никто не возмущается, что группа во главе с ним лишь за первые два месяца 2021 года заработала в РФ от продажи украинских ферросплавов почти $7,3 млн», — указывает журналист.

Также Джангиров напоминает об олигархе Ринате Ахметове и его деловых партнерах.

«Украинский олигарх № 1 занимает одну из ключевых позиций в украинской энергетической сфере и контролирует целый ряд депутатов Верховной рады. И это дает ему «карт-бланш» на проведение экономической деятельности как в России, так и на неподконтрольных территориях. Его энергетическому холдингу ДТЭК в России принадлежат АО «Шахтоуправление «Обуховская», и АО «Донской антрацит», которые добывают коксующийся уголь», — подчеркивает он, уточняя, что «Донской антрацит» в 2020 году заплатил в российский бюджет суммарно 266 млн рублей налогов и сборов.

Он также саркастически отмечает, что один из бывших лидеров Партии регионов Борис Колесников, занимавший пост вице-премьера при президенте Викторе Януковиче, решил пойти по «патриотическому пути Петра Порошенко» — «развивать в «стране-агрессоре» сахарный диабет путем продажи все больших партий сладостей». Эксперт подчеркивает, что структуры, подконтрольные Колесникову, буквально в мае 2021 купили ивановскую кондитерскую фабрику «Красная Заря», на что официальный Киев никак не отреагировал.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным государственной таможенной службы Украины, по итогам 2020 года Россия всё еще входила в тройку основных торговых партнеров Украины. Так, Россия заняла третье место в рейтинге стран, из которых импортировали больше всего товаров на Украину, с показателем $4,6 млрд. Также третье место Россия заняла в рейтинге стран, в которые экспортировали из Украины больше всего — на $2,7 млрд (выше только Китай — $7,1 млрд и Польша — $3,3 млрд).